Выбери свой автомобиль
- Granta
- Vesta
- Largus
- Niva Travel
- Niva Legend
- седан
- лифтбек
- Cross
- Sportline
- Sportline лифтбек
- Sport седан
- Sport лифтбек
Granta седан
Акции и спецпредложения
Сервис в рассрочку
LADA помощь на дороге плюс
Выгода 10%
СЕРВИС ДРУЖЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ООО КАРМЕН - официальный дилер LADA в г.Рязань
Официальный дилер LADA в Рязани автосалон КАРМЕН готов предложить своим покупателям обширный спектр моделей в наличии и на заказ. Автосалон КАРМЕН место, где каждый клиент может приобрести автомобиль марки LADA на максимально выгодных условиях. Мы предлагаем воспользоваться финансовыми программами, чтобы вы могли приобрести свой автомобиль по лучшей цене.
Желающим обзавестись автомобилем марки ЛАДА Рязань, автосалон КАРМЕН предлагает обширные возможности выбора. Полноприводная LADA 4x4, исключительно практичный LADA Largus, современная и стильная LADA Vesta, поистине народный автомобиль новая LADA Granta, кроссовер LADA XRАY. В нашем автосалоне представлена вся линейка моделей АВТОВАЗа. Мы готовы предложить вам любой автомобиль LADA в любой из доступных комплектаций, а также следующие услуги:
* Просто оставьте контакты и мы с Вами свяжемся.
Специалисты КАРМЕН готовы предоставить вам наиболее полную и актуальную информацию о любом автомобиле марки LADA. Помогут выбрать лучшую комплектацию в соответствии с вашими потребностями.
Новости
LADA NIVA SPORT Т2 ДЕБЮТИРУЕТ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАССАХ
С 5 по 15 июля пройдет главное событие этого лета в ралли-рейдах. В Томске стартует 14 издание марафона «Шелковый путь», который в этом году пройдет по территории сразу двух стран – России и Монголии. Третий год подряд в соревнованиях примет участие команда LADA Sport ROSNEFT, которая выведет на старт два гоночных автомобиля LADA NIVA Sport T2.В 2024 году экипажам предстоит преодолеть 5243 километра дистанции, почти 3 тысячи из которых придется на 12 спецучастков. Уже традиционно они будут включать в себя дороги с разнообразным покрытием – от алтайского высокогорья до песков пустыни Гоби. Гонка пройдет через Барнаул, Горно-Алтайск, Кош-Агач, Ховд, Алтай, Байнхонгор и финиширует 15 июля в столице Монголии – Улан-Баторе. Изюминкой «Шелкового пути» 2024 года станет финальный марафонский отрезок пути: между двумя финишными спецучастками командам запрещено будет работать с техникой и экипажам придется обслуживать свои машины самостоятельно.На старт «Шелкового пути» 2024 года команда LADA Sport ROSNEFT выведет два автомобиля LADA NIVA Sport T2, подготовленных по требованиям стандартного класса Т2. Интересно, что в каждом заявленном экипаже один из пилотов уже имеет опыт выступлений на легендарной гонке, а второй – дебютирует в ней. Место за рулем первой LADA NIVA займет Дмитрий Воронов из Санкт-Петербурга, компанию которому составит москвич Кирилл Еникеев. Ранее дуэт уже выступал вместе в классическом ралли, но в «Шелковом пути» эта «связка» будет представлена впервые. Вторая пара пилотов – перешедший в ралли-рейды тольяттинец Михаил Митяев, ассистировать которому будет опытный Егор Охотников из Ульяновска.По сравнению с прошлым «Шелковым путем» были серьезно модернизированы оба автомобиля команды LADA Sport ROSNEFT. Главное изменение – новый мотор, базирующийся на серийном атмосферном бензиновом двигателе объемом 1,8 литра. Причем, для двух экипажей он получил разные спецификации. Дмитрий Воронов поедет за рулем автомобиля с более «низовым» вариантом, мощностью 150 л.с. А Михаил Митяев выведет на старт внедорожник с более «верховой» версией силового агрегата, мощностью 180 л.с. По сравнению с автомобилем прошлого года LADA NIVA Sport T2 получила усиленную подвеску. А для удобства гонщиков салон внедорожника подвергся частичной перекомпоновке. Важным бонусом для пилотов стала установка кондиционеров, которыми теперь оснащены обе гоночные LADA NIVA Sport T2.Эти изменения были успешно «обкатаны» на тестовых для команды LADA Sport ROSNEFT соревнованиях в Астраханской и Волгоградской областях. Ранее на ралли «Арчеда» за рулем LADA NIVA Sport T2 Михаил Митяев и Дмитрий Воронов уже завоевали первое и второе места, причем, не в стандартном классе Т2, а в более мощной категории «Рейд Спорт».С 2015 года генеральным спонсором команды LADA Sport ROSNEFT является нефтяная компания «Роснефть». Благодаря этому сотрудничеству рынок получил ряд инновационных продуктов: высокооктановый бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing. С 2021 года команда LADA Sport ROSNEFT использует именно это спортивное моторное масло, которое позволяет в экстремальных условиях работы обеспечивать повышенную защиту двигателя и добиваться успехов на трассе. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам - топливо Pulsar и масло Magnum Racing можно приобрести на АЗК «Роснефть».Максим Соколов, Президент АО «АВТОВАЗ»: «Мы очень ждем победы на «Шелковом пути». Приложили к этому результату немало усилий: по-новому посмотрели и на состав команды, и улучшили наши автомобили. Команду ждут непростые испытания, соперничать предстоит с другими профессиональными участниками со своей историей. Но в истории и нашей гоночной команды, и легендарного внедорожника LADA NIVA тоже есть множество прекрасных побед, выступлений в ралли, где мы всегда добивались очень успешных результатов. Поэтому от лица всего нашего большого, многотысячного коллектива «АВТОВАЗа» хочу пожелать нашей команде спортивной победы. Вместе только вперед!».
НОВЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ПОКУПКИ LADA VESTA С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
LADA объявляет о новой акции: до конца июля можно приобрести LADA Vesta SW с автоматической трансмиссией с выгодой до 120 000 рублей.Выгода предоставляется при покупке нового автомобиля LADA Vesta SW с автоматической коробкой передач в комплектациях Comfort и Life по программам LADA Finance с учетом сдачи бывшего в употреблении автомобиля в рамках механизма трейд-ин.Подробней о новой акции можно узнать у официальных дилеров LADA.Стоимость LADA Vesta SW с АТ в рамках акции составит от 1599 000 рублей. Комплектация Comfort включает кондиционер, две подушки безопасности, центральный замок с дистанционным управлением, четыре электростеклоподъемника, обогрев и электропривод зеркал, аудиоподготовку. В варианте Life комплектацию LADA Vesta SW дополняют такие опции как обогрев передних сидений, центральный подлокотник с боксом, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, мультируль, а также мультимедийная система LADA EnjoY с 7-дюймовым дисплеем (предусмотрены 4 динамика, функция Hands Free со сдвоенным микрофоном и функцией шумоподавления, Apple CarPlay и Android Auto). Внешне автомобиль в версии Life отличают ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова.
LADA LARGUS ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РЫНОК
20 июня 2024 года начались продажи LADA Largus в салонах официальных дилеров бренда. Автомобили доступны к покупке во всей дилерской сети LADA, которая на сегодня насчитывает 319 центров по всей России.Производство LADA Largus организовано на автозаводе LADA Ижевск. Сборка серийных автомобилей началась 15 мая, и теперь, после накопления необходимого объема, а также после проведения процедур проверки качества, автомобили готовы к продаже. LADA Largus будет представлен в 4 комплектациях LADA: три 5-местных универсала и один коммерческий фургон. 7-местные универсалы, а также версию Cross, планируется запустить в производство позже, осенью текущего года.5-местный универсал LADA Largus предлагается в комплектации Classic (от 1660 000 рублей), которая оснащается 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с. и включает водительскую подушку безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, кондиционер, ГУР, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением.За доплату в 45 тысяч рублей LADA Largus получает раздельную складную спинку заднего сиденья и 15-дюймовые легкосплавные диски. В аналогичной комплектации автомобиль может оснащаться 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с., рекомендованная розничная стоимость такого LADA Largus – от 1 735 000 рублей.Рекомендованная розничная цена на фургон LADA Largus составляет от 1 670 000 рублей. Он оснащается 90-сильным мотором, в состав комплектации входит подушка безопасности водителя, ГУР, кондиционер, АБС, система ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок с дистанционным управлением. В багажном отделении предусмотрены кронштейны крепления груза и подсветка.Вице-президент АО «АВТОВАЗ» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин: «LADA Largus – один из тех автомобилей, которые востребованы рынком благодаря своей хорошей репутации. Высокое качество, надежность, вместимость и грузоподъемность, удобство эксплуатации и стопроцентная адаптация к российским условиям – комплекс характеристик LADA Largus, которые делают его предложением вне конкуренции. С 2012 по 2022 годы было выпущено более 500 тысяч этих автомобилей. Largus неоднократно становился «Автомобилем года в России» в своем классе. В течение семи лет он был самым продаваемым универсалом на отечественном рынке. Надеюсь, полюбившийся россиянам автомобиль снова займет свою нишу и снова будет обеспечивать комфорт семейных поездок и помогать в бизнесе».
LADA РАСШИРЯЕТ ПРОГРАММУ ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ
36 тысяч человек – именно столько владельцев LADA являются сегодня пользователями фирменной программы «LADA Помощь на дороге Плюс». Стремясь предоставить клиентам еще более комфортные условия поддержки, LADA расширяет программу помощи и дополняет ее еще одной услугой – это «Страхование при ДТП».Новое предложение значительно расширяет перечень услуг, которые может получить владелец карточки «LADA Помощь на дороге Плюс». Страхование включает в себя неограниченное количество обращений в пределах страховой суммы по рискам «Выплата при травмах при ДТП», «Выплата при получении инвалидности, полученной в результате ДТП», а также 3 консультации телемедицины и 2 консультации психолога. Страховая сумма – 50 000 руб. Услуги страхования оказываются в отношении потребителя, указанного при активации услуги на сайте.Для выбора наиболее подходящего комплекса услуг предусмотрен выпуск четырёх номиналов карты «LADA Помощь на дороге Плюс», подробней – на сайте lada.ru и по телефону круглосуточной поддержки LADA 8-800-700-5232.
LADA ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ VESTA С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
В рамках ПМЭФ-2024 на стенде Самарской области LADA впервые представила предсерийную модификацию LADA Vesta с ручным управлением. Система позволяет комфортно и безопасно водить автомобиль людям с нарушением функций одной или обеих ног.Автомобиль базируется на серийной LADA Vesta с автоматической бесступенчатой трансмиссией. При этом на продемонстрированном автомобиле АТ сочетается с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. Этот экономичный и эффективный силовой агрегат в настоящее время находится в стадии подготовки производства.Автомобиль с ручным управлением оснащен специальным рычагом слева от рулевого колеса. Рычаг механически связан с педалями, при перемещении на себя приводится акселератор, при перемещении от себя активируется тормозная система. Такая схема управления является наиболее эргономичной, а кроме того, сохраняет возможность управлять автомобилем обычным образом, с помощью педалей. Аналогичная система уже серийно применяется на автомобилях LADA Granta с ручным управлением.Планируется что LADA Vesta с ручным управлением будет выпускаться в типах кузова седан и универсал. Старт производства намечен на конец 2024 года; о ценах и комплектациях будет сообщено дополнительно.
АВТОВАЗ НА ПМЭФ-2024: МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА LADA ISKRA
С 5 по 8 июня 2024 года в Санкт-Петербурге пройдет самое масштабное в России событие в сфере экономики и бизнеса – Петербургский международный экономический форум. АО «АВТОВАЗ» уже второй год подряд выступит национальным партнером форума и представит ряд своих новинок.Главным событием для поклонников LADA в рамках ПМЭФ-2024 станет мировая премьера новой модели Iskra. 5 июня в 13:00 по московскому времени в зоне уличной экспозиции LADA состоится первая презентация новинки бренда. LADA Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса «В», в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Для достижения технологического суверенитета модели был проведен реинжиниринг платформы. Дизайн Iskra выполнен в единой стилистике с современными моделями LADA, а интерьер гарантирует максимальное удобство и пространство в салоне для водителя и всех пассажиров. В модельном ряду LADA Iskra займет место между LADA Granta и флагманской LADA Vesta. Старт серийного производства модели запланирован на начало 2025 года.Помимо новой Iskra, на уличной экспозиции LADA гостям форума будут представлены бестселлер модельного ряда LADA Granta в кузове лифтбек и спортивный LADA Vesta Sportline SW в перспективной версии с автоматической трансмиссией, а также предсерийные образцы бизнес-седана LADA Aura и самого локализованного в России электромобиля LADA e-Largus.На стенде Самарской области состоится премьера LADA Vesta с ручным управлением, предназначенная для обеспечения транспортом людей с ограниченными возможностями.В тематической зоне «ВиноГрад», посвященной развитию туристической отрасли, АО «АВТОВАЗ» будет экспонировать легендарный внедорожник LADA Niva Legend, а также концепт-кар LADA e-Niva Travel, созданный для демонстрации технологий и инженерного мастерства компании.В рамках партнерского пакета АО «АВТОВАЗ» также предоставит 10 автомобилей LADA Aura для трансфера участников мероприятия.Традиционно АО «АВТОВАЗ» примет участие в спортивных мероприятиях форума, в числе которых Хоккейный турнир ПМЭФ. В ходе финальной игры турнира будут экспонироваться модели LADA Niva Travel, LADA Vesta Sportline и LADA Vesta SW Cross, а капитан команды-победителя получит в подарок от LADA внедорожник Niva Legend. На легкоатлетическом забеге «Навстречу Играм дружбы» XXVII Петербургского международного экономического форума 2 внедорожника LADA Niva Travel выступят в качестве автомобилей безопасности.
АВТОВАЗ РАСШИРЯЕТ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКОВ-УЧАСТНИКОВ СВО
АВТОВАЗ расширяет программу социальной поддержки сотрудников-участников СВО и их семей. В рамках этой программы внедряется система обеспечения транспортом работников АО «АВТОВАЗ» и обществ Группы АВТОВАЗ, призванных на военную службу в ВС РФ по мобилизации, поступивших на военную службу по контракту, уволенных из АО «АВТОВАЗ» или обществ Группы АВТОВАЗ для прохождения службы по контракту в именном воинском подразделении Самарской области. Для данной категории заводчан, которые, будучи участниками СВО, получили инвалидность вследствие тяжелого ранения, программа предусматривает выдачу автомобилей LADA Granta во временное безвозмездное пользование.Планируются различные варианты обеспечения автомобилями. Участникам СВО, получившим инвалидность по причине тяжелого ранения и имеющим удостоверение «Ветеран боевых действий», и которым разрешено вождение по медицинским показаниям, предусмотрена выдача специальных версий LADA Granta с АКПП и дополнительными устройствами ручного управления, или машин в стандартной комплектации (по запросу). АВТОВАЗ является единственным предприятием в России, которое серийно выпускает автомобили для водителей с ограниченными возможностями.В случае, если управление транспортом по медицинским показаниям не разрешается, LADA Granta в стандартной комплектации выдается одному из членов семьи – для перевозки участника СВО, получившего инвалидность.Регламентное обслуживание автомобилей, а также оформление полисов ОСАГО и КАСКО АВТОВАЗ осуществит за свой счет.Автомобили возвращаются в служебный парк АВТОВАЗа в случае, если участники СВО будут дополнительно обеспечены транспортными средствами по линии государственных социальных служб.
АВТОВАЗ ВОССТАНОВИЛ ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД LADA
15 мая 2024 года стартовало серийное производство автомобилей LADA Largus на автозаводе «ЛАДА Ижевск», входящем в Группу «АВТОВАЗ». Первыми автомобилями, сошедшими с конвейера, стали пассажирский универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон. На торжественном мероприятии в Ижевске присутствовали Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов и другие официальные лица. Таким образом, АВТОВАЗ восстановил весь рентабельный модельный ряд автомобилей, производство которого было нарушено из-за ухода иностранного партнера в 2022-м году.Перенос выпуска LADA Largus из Тольятти в Ижевск позволил оптимизировать производство автомобилей LADA в Группе «АВТОВАЗ» и заложить основу для дальнейшего развития марки – мощности Линии №1 в Тольятти будут использованы для производства представительских седанов LADA Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе LADA Vesta в начале 2026 года.Перенос производственной линии Largus стал уникальным примером масштабной, оперативной и качественной трансформации автозаводов внутри Группы «АВТОВАЗ». За период с сентября 2023 года по январь 2024 года было перемещено, смонтировано и запущено более 1200 единиц оборудования. В прессовом производстве Ижевска освоено 13 штампованных деталей, в основном, это лицевые элементы – крыша, двери, крылья, капот, боковины. До конца года планируется освоить также детали крупной и средней штамповки – всего более 60 позиций.В производстве сварки смонтировано 13 роботов, а в производстве окраски освоено 5 основных цветов: «Ледниковый», «Платина», «Пантера», «Борнео» и «Кориандр». Модернизирована и линия сборки, где специально под LADA Largus были откалиброваны стенды динамических испытаний.Перед стартом серийного производства была выпущена тестовая партия кузовов и готовых автомобилей, которые по итогам проведенных испытаний подтвердили высокий уровень качества.Всего до конца текущего года в Ижевске планируется выпустить до 50 тысяч LADA Largus, включая самый локализованный российский электромобиль e-Largus. Старт продаж семейства Largus будет объявлен в ближайшие недели, рекомендованная розничная цена автомобиля составит от 1660 000 руб. за пассажирскую версию и 1670 000 руб. за коммерческий фургон.Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов: «Запуск сборки LADA Largus в Ижевске – это одно из главных событий года для нашего бренда и для АВТОВАЗа. Сегодня мы празднуем восстановление производства всего рентабельного модельного ряда LADA, которое прерывалось в связи с уходом иностранного партнера. Но это не значит, что наша команда остановится на достигнутом. Совет Директоров АВТОВАЗа под председательством Первого заместителя Председателя Правительства России Дениса Мантурова утвердил стратегию развития АВТОВАЗа, в рамках которой в ближайшие годы нас ждет целый ряд как новинок, так и рестайлинговых версий текущего модельного ряда. Благодарю весь коллектив «ЛАДА Ижевск» и их тольяттинских коллег за проделанный труд. Также выражаю признательность Союзу машиностроителей России, Правительству Удмуртии, Руководству страны, Министерству промышленности и торговли и другим федеральным министерствам и ведомствам за всестороннюю поддержку проекта локализации платформы Largus. Вместе мы движемся только вперед!»Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил: «За 7 лет своей работы в Удмуртии я пережил разные эмоции, связанные с АВТОВАЗом и площадкой ЛАДА Ижевск. От восторга и гордости до переживаний о будущем предприятия, когда наступил трудный момент. Были справедливые эмоции сотрудников завода и жителей республики, потому как ЛАДА Ижевск - это бренд и часть Удмуртии и ее столицы. Здесь уникальная история, люди и их компетенции. Никогда не теряли надежду на возрождение автомобильного производства ветераны завода. Спасибо им за эту веру. Сегодня произошло историческое событие в жизни всей Удмуртии - ЛАДА Ижевск вновь запустил конвейер. Благодарю Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантурова и Президента АВТОВАЗа Максима Юрьевича Соколова за то, что это стало возможным».
ПРОДАЖИ LADA В АПРЕЛЕ: ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 12 ЛЕТ
По итогам апреля 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей LADA в России составили 45 551 единицу, что является новым абсолютным максимумом с 2012 года, и на 64,8% выше, чем в апреле 2023 года. Всего за 4 месяца в РФ официальными дилерами LADA реализовано 137 114 автомобилей. Рост продаж составил 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Свой максимум обновила LADA Vesta: в течение апреля было продано 13 450 автомобилей. Всего за 4 месяца продано 36 759 LADA Vesta нового поколения.LADA Granta, самая массовая и доступная модель бренда, также достигла пика продаж за свою историю: в апреле передано клиентам 21 429 автомобилей (+7,7% к апрелю 2023 года). За 4 месяца продано 64 196 LADA Granta, что соответствует результату с января по апрель 2023 года.NIVA Legend в апреле разошлась тиражом в 4 819 автомобилей, что является лучшим показателем года, и на 42,1% выше, чем в апреле 2023 года. За 4 месяца реализовано 16 609 классических внедорожников (+51,9% к аналогичному периоду 2023 года).Количество проданных в апреле 2024 года NIVA Travel выросло на 33,8% по сравнению с апрелем 2023 года и составило 5 205 внедорожников. Объем продаж NIVA Travel за 4 месяца достиг отметки 17 453 NIVA Travel (+21,6% к 4 месяцам 2023 года).Продажи коммерческих автомобилей LADA в апреле 2024 года составили 629 единиц (+111,8% к апрелю 2023 года). Наибольшим спросом среди покупателей пользовались коммерческие версии на базе Granta. Всего в январе-апреле 2024 года продано 1882 коммерческих автомобиля LADA (+75,6% к аналогичному периоду прошлого года).
LADA ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ СЕРВИСА
LADA объявляет о 5 специальных предложениях для качественного и выгодного сервиса всех моделей бренда. 15 апреля стартовала новая сезонная акция, которая продлится до 15 июля 2024 года.«МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ»: предложение предусматривает профессиональную диагностику и проверку по 30 пунктам. Проверка систем автомобиля будет бесплатной при условии последующей замены запасных частей, а без замены стоимость услуги составит 599 рублей.«ТЕКУЩАЯ ВЫГОДА»: при прохождении любого регламентного ТО для автомобилей LADA Granta и NIVA – 2 литра моторного масла LADA в подарок (из заправочного объема при прохождении ТО).«САЛОН – В ЭТАЛОН»: акция предусматривает чистку радиаторов, антибактериальную обработку салона автомобиля, обслуживание системы кондиционирования. Размер скидки индивидуальный, и уточняется у дилера LADA.«ЛИТЫЕ КАК ВЛИТЫЕ»: выгода на литые колесные диски до 65%. Специальная цена на диски рассчитывается исходя из модели автомобиля и размерности колес.«СПЕЦЗАЩИТА ПО СПЕЦЦЕНЕ»: особенная акция для тех, кто любит, когда автомобиль выглядит идеально. Предложение предусматривает 20% выгоды на керамическое и гидрофобное покрытие и услугу по нанесению в дилерском центре LADA. Кроме того, по акции доступны 20% выгоды на сезонные аксессуары (дефлекторы дверей, капота, лобового стекла, щетки стеклоочистителя, антидождь, антизапотеватель).
LADA NIVA TRAVEL ПОЛУЧИТ ОБНОВЛЕННУЮ МУЛЬТИМЕДИА С СЕРВИСАМИ ЯНДЕКС
LADA представляет новую комплектацию LADA NIVA Travel. Популярный внедорожник вслед за лидерами продаж LADA Granta и LADA Vesta получит обновленную мультимедийную систему Lada EnjoY Pro с расширенным функционалом и интегрированными сервисами Яндекса.Мультимедиа на платформе Яндекс Авто предоставляет доступ к популярным сервисам: Навигатор, Яндекс Музыка, Букмейт. Функциями мультимедиа и телефонными звонками можно управлять голосом при помощи Алисы — виртуального ассистента Яндекса, не отвлекаясь от дороги. Для общения с ассистентом и разговора по телефону по громкой связи применяется новый двойной микрофон с шумоподавлением. А новый, более качественный звук аудиосистемы обеспечивает дополнительная пара динамиков. Интерфейс ММС предоставляет возможность быстрого доступа к ключевым функциям, включая веб-браузер для доступа в интернет.Мультимедиа базируется на операционной системе Android, обеспечивая обновление ПО «по воздуху» без необходимости в подключении дополнительной периферии. При этом используется понятная и привычная владельцу смартфона система виджетов и всплывающих сообщений, адаптированных для удобного и безопасного использования в автомобиле.7-дюймовый экран мультимедиа вместо резистивного стал емкостным, более отзывчивым, появилась функция мультитач, разрешение увеличено с 640х400 до 1024х600.Процессор теперь выше по производительности в 10 раз, оперативная память увеличилась в 8 раз, а встроенная память для использования карт и кэширования музыки стала больше в 64 раза.Путешествия на LADA NIVA Travel станут еще удобней, благодаря использованию Яндекс.Навигатора с автоматическим обновлением карт, указанием дорожных событий, информацией об ограничениях скорости и движения, голосовым управлением и синхронизацией адресов и поездок с пользовательским профилем на телефоне (при подключении к интернету).Мультимедиа глубже интегрирована в электронику автомобиля: в новой версии добавлена функция общения по CAN-шине. Это дало дополнительные удобства для быстрого запуска системы и управления питанием для обеспечения оптимального энергопотребления.Рекомендованные розничные цены на новую версию LADA NIVA Travel и информация о сроках начала продаж будут опубликованы позднее.
LADA VESTA ОТ 1 239 900 РУБЛЕЙ: НОВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫГОДНОЙ ПОКУПКИ
LADA объявляет о новых привлекательных условиях для покупателей автомобилей семейства Vesta: с 10 по 30 апреля можно приобрести LADA Vesta с выгодой до 220 000 рублей.Выгода в 220 000 рублей доступна при покупке седана Vesta с 16-клапанным мотором мощностью 106 л.с. в базовой комплектации Comfort. С учетом совмещения экономии по акции Трейд-ин (110000 р.) и по программе LADA Finance (110000 р.) стоимость автомобиля составит от 1239 900 рублей. Напомним, что в состав базовой комплектации входит АБС, светодиодные фары, кондиционер, электрообогрев и регулировка зеркал, 4 электростеклоподъемника, система ЭРА-ГЛОНАСС.Также в течение апреля на все LADA Vesta 2023 года выпуска действуют акции по программе Трейд-ин (выгода в 100 000 рублей) и по программе LADA Finance (выгода в 100 000 рублей. Условия этих двух акций можно суммировать, таким образом выгода может составить 200 000 рублей.Подробности о выгодном приобретении LADA Vesta – у дилеров LADA и на сайте lada.ru.
МИР LADA: МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ
LADA расширяет собственную цифровую экосистему и запускает мобильное приложение МИР LADA. Новый сервис, ориентированный на потребности клиента, помогает решить все вопросы, связанные с владением автомобилем.Приложение МИР LADA открывает доступ к разнообразным онлайн сервисам бренда, технической документации, например, заводскому коду краски и коду разблокировки аудиосистемы. В приложении можно сохранить документы в электронном виде, уточнить стоимость ТО и назначить время визита на станцию техобслуживания, а также заказать необходимые запчасти и аксессуары онлайн, можно оформить карту «LADA Помощь на дорогах», вызвать профессиональную техническую поддержку.Приложение содержит и полную информацию по текущему автокредиту, необходимым платежам, а также дает возможность продлевать страховые программы для автомобиля, если данные финансовые услуги предоставлены АО «Авто Финанс Банк».Когда автовладелец будет готов рассмотреть покупку новой LADA, приложение МИР LADA поможет получить экспресс-оценку стоимости его авто по программе Трейд-ин и предложит автокредит на персональных условиях.Приложение МИР LADA – это ответ на актуальный вопрос: как можно сделать взаимодействие с брендом еще более удобным, и как систематизировать данные в современном мире, перенасыщенном информацией.
ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА КЛИЕНТОВ: LADA ВВОДИТ НОВУЮ ПРОГРАММУ СТРАХОВАНИЯ
LADA объявляет о запуске обновленной программы «LADA Страхование»: с 1 апреля покупателям автомобилей будет предлагаться три разновидности полисов. Это «Полное КАСКО» (предусматривает максимальную защиту от всех рисков), «Оптимальное КАСКО» (защита от угона и тотальных рисков, а также ремонт с франшизой) и «Простое КАСКО» (защита от угона и тотальных рисков).Новая программа «LADA Страхование» предоставляет клиентам не только уверенность в процессе владения автомобилем, но и гибкость в выборе страхового покрытия под индивидуальные потребности и бюджет.В 2023 году в рамках программы «LADA Страхование» было оформлено более 86 тысяч полисов. Дифференцированный подход к заключению страховых договоров применялся и ранее, причем клиенты преимущественно приобретали Полное КАСКО. С апреля 2024 года система выбора и приобретения полисов станет более удобной, позволит более эффективно использовать широкую дилерскую сеть LADA и мощности фирменного сервиса.В программе участвуют 8 страховых компаний. Подробнее об условиях программы «LADA Страхование» – на сайте и у официальных дилеров LADA.
СОЮЗМАШ ОБЪЕДИНЯЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ
АО «АВТОВАЗ» и АО «АЗ «Урал», входящие в «Союз Машиностроителей России», реализовали совместный проект, в котором ведущие российские автомобильные СМИ, представители интернет-изданий и блогосферы смогли в рамках одного мероприятия ознакомиться с новинкой АВТОВАЗа – LADA Vesta с новым двигателем 1.8EVO и новой автоматической трансмиссией в формате тест-драйва, а также посетить производственную площадку знаменитого автозавода «Урал» в Миассе.Проект был реализован в рамках задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в Послании Федеральному Собранию России 29 февраля 2024 года: АВТОВАЗ и АЗ «Урал» объединили свои усилия по популяризации российской промышленности и развитию промышленного туризма.Член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов: «АВТОВАЗ и АЗ «Урал» стали пионерами в проведении подобных совместных акций в рамках деятельности СоюзМаш. Мы объединили усилия, чтобы показать через СМИ, интернет-издания и блогосферу наши достижения в обеспечении технологического суверенитета, подчеркнуть победы российского машиностроения в условиях сильнейшего санкционного давления и привлечь на наши заводы новых молодых сотрудников. Сегодня работа в российской машиностроительной отрасли – это престижный и перспективный труд!».Председатель Челябинского РО ООО «СоюзМаш России», генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев: «Автозавод «УРАЛ» и АВТОВАЗ разделяет большое расстояние, но объединяет общая цель – развитие машиностроительной отрасли нашей страны. Рад, что в рамках подписанного между автозаводами соглашения, мы продолжаем помогать друг другу, усиливая технологический суверенитет России».Напомним, что в декабре 2023 г. на расширенном заседании Челябинского РО ООО «СоюзМаш России» трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали член бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов, председатель челябинского РО ООО «СоюзМаш России», генеральный директор АО «АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев и директор ОГАУ «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» Сергей Казаков.
LADA VESTA 1.8 EVO C АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ДИЛЕРАМ
АВТОВАЗ объявляет о старте отгрузок дилерам автомобилей LADA Vesta, оснащенных обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT). Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства, рекомендованная розничная цена LADA Vesta с 1,8 EVO АТ начинается от 1588900 рублей (седан в комплектации Comfort). Продажи LADA Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта.Современный вариатор с 7 виртуальными ступенями обеспечивает высокий уровень комфорта, надежности, а кроме того, по-новому раскрывает драйверский характер LADA Vesta.Конструкция АТ адаптирована к тяжелым условиям эксплуатации. Специально для LADA Vesta новая CVT получила оригинальную прошивку, а корпус трансмиссии доработан для стыковки с двигателем 1,8 EVO и оптимального размещения опор силового агрегата для достижения хороших показателей акустического комфорта. АТ рассчитана на высокий воспринимаемый крутящий момент – 180 Нм, что с запасом перекрывает отдачу двигателя 1.8 EVO (170 Нм).Модернизированный мотор объёмом 1,8 л и мощностью 122 л.с. был разработан для автомобилей LADA Vesta с АТ. Особенностями двигателя 1.8 EVO являются повышенный уровень надежности и адаптация к автоматической трансмиссии. Также одним из ключевых нововведений стало применение новой поршневой группы, исключающей контакт с клапанами при нештатных ситуациях. Для сборки мотора 1,8 EVO на АВТОВАЗе действует отдельная линия с автоматическим контролем качества.Интеграция нового силового агрегата затронула все системы автомобиля, но без существенного влияния на платформу. Автомобили LADA Vesta с АТ прошли полный комплекс испытаний, для чего было изготовлено более 50 прототипов.Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов: «Автоматическая трансмиссия – это одна из востребованных, долгожданных опций. Внедряя новый силовой агрегат, мы не только удовлетворяем запросы наших клиентов, но и выводим характеристики LADA Vesta на совершенно новый уровень. Кроме того, сегодня это самый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией на рынке России».
LADA В ФЕВРАЛЕ: ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ НА 19%
По итогам февраля 2024 года продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей LADA в РФ составили 27 888 единиц, что на 33,9% выше, чем в январе 2024 года и на 19% выше в сравнении с февралем 2023 года.Наибольший прирост продаж показало семейство LADA Vesta: в феврале 2024 года реализовано 6819 автомобилей. Это на 42,4% выше, чем в январе 2024.Продажи LADA Granta в феврале составили 12 798 единиц, что выше показателя января на 33,9%.NIVA Legend выросла на 24,3% по сравнению с минувшим январем и на 40,7% по сравнению с февралем прошлого года. LADA NIVA Travel также продемонстрировала рост: плюс 26,1% по сравнению с январем текущего года и плюс 0,7% к февралю прошлого года. Всего в отчетном периоде было передано клиентам 3904 внедорожника NIVA Legend и 3884 NIVA Travel.Увеличились и продажи моделей класса LCV: они составили 455 автомобилей, что на 69,1% выше результатов прошлого года, и на 78,4% выше результатов января 2024 года.Всего за два месяца продано 48 723 автомобиля LADA. Это превышает показатели бренда в январе-феврале прошлого года на 19,1%.
«ЛАДА ИЖЕВСК» ПРИСТУПИЛ К ТЕСТОВОЙ СБОРКЕ ПАССАЖИРСКИХ ВЕРСИЙ LADA LARGUS
Автозавод «Лада Ижевск» продолжает выпуск опытной партии LADA Largus. В дополнение к фургонам, которые начали собирать на прошлой неделе, в тестовое производство поступили пассажирские версии Largus. Напомним, что всего до мая 2024 года планируется выпустить около 80 автомобилей, на которых будут отработаны технологические процессы полного цикла производства, а также будет проведено обучение персонала.Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов: «Мы видим, как Largus высоко востребован на рынке, и прилагаем максимум усилий для того, чтобы в мае перезапустить серийное производство автомобилей с ДВС с надлежащим уровнем качества и в необходимых объемах».«Что касается еще одной ижевской модели – первого российского высоко-локализованного электромобиля e-Largus, то мы подтверждаем планы по его постановке на конвейер в III квартале 2024 года. Однако объем выпуска будет напрямую зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки. е-Largus по цене конкурирует с нелокализованными китайскими электромобилями. Их добавленная стоимость формируется за границей, но при этом покупатели этих машин в России получают государственную поддержку, размер которой фактически равен цене на новую LADA Granta в средней комплектации. Считаем, что в сложившейся ситуации требуется точечная донастройка механизмов стимулирования спроса для того, чтобы оставить выделяемые на господдержку средства внутри страны, обеспечивая укрепление технологического суверенитета отечественного автопрома в рамках выполнения поручений Президента России», - отдельно подчеркнул Максим Соколов.
*Расчет указанного ежемесячного платежа является предварительным и подлежит уточнению перед или непосредственно при заключении договоров кредитования/страхования, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ч.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам АО ''АВТОВАЗ''.