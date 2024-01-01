АВТОВАЗ ВОССТАНОВИЛ ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД LADA

15 мая 2024 года стартовало серийное производство автомобилей LADA Largus на автозаводе «ЛАДА Ижевск», входящем в Группу «АВТОВАЗ». Первыми автомобилями, сошедшими с конвейера, стали пассажирский универсал в комплектации Classic и коммерческий фургон. На торжественном мероприятии в Ижевске присутствовали Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов и другие официальные лица. Таким образом, АВТОВАЗ восстановил весь рентабельный модельный ряд автомобилей, производство которого было нарушено из-за ухода иностранного партнера в 2022-м году.Перенос выпуска LADA Largus из Тольятти в Ижевск позволил оптимизировать производство автомобилей LADA в Группе «АВТОВАЗ» и заложить основу для дальнейшего развития марки – мощности Линии №1 в Тольятти будут использованы для производства представительских седанов LADA Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе LADA Vesta в начале 2026 года.Перенос производственной линии Largus стал уникальным примером масштабной, оперативной и качественной трансформации автозаводов внутри Группы «АВТОВАЗ». За период с сентября 2023 года по январь 2024 года было перемещено, смонтировано и запущено более 1200 единиц оборудования. В прессовом производстве Ижевска освоено 13 штампованных деталей, в основном, это лицевые элементы – крыша, двери, крылья, капот, боковины. До конца года планируется освоить также детали крупной и средней штамповки – всего более 60 позиций.В производстве сварки смонтировано 13 роботов, а в производстве окраски освоено 5 основных цветов: «Ледниковый», «Платина», «Пантера», «Борнео» и «Кориандр». Модернизирована и линия сборки, где специально под LADA Largus были откалиброваны стенды динамических испытаний.Перед стартом серийного производства была выпущена тестовая партия кузовов и готовых автомобилей, которые по итогам проведенных испытаний подтвердили высокий уровень качества.Всего до конца текущего года в Ижевске планируется выпустить до 50 тысяч LADA Largus, включая самый локализованный российский электромобиль e-Largus. Старт продаж семейства Largus будет объявлен в ближайшие недели, рекомендованная розничная цена автомобиля составит от 1660 000 руб. за пассажирскую версию и 1670 000 руб. за коммерческий фургон.Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов: «Запуск сборки LADA Largus в Ижевске – это одно из главных событий года для нашего бренда и для АВТОВАЗа. Сегодня мы празднуем восстановление производства всего рентабельного модельного ряда LADA, которое прерывалось в связи с уходом иностранного партнера. Но это не значит, что наша команда остановится на достигнутом. Совет Директоров АВТОВАЗа под председательством Первого заместителя Председателя Правительства России Дениса Мантурова утвердил стратегию развития АВТОВАЗа, в рамках которой в ближайшие годы нас ждет целый ряд как новинок, так и рестайлинговых версий текущего модельного ряда. Благодарю весь коллектив «ЛАДА Ижевск» и их тольяттинских коллег за проделанный труд. Также выражаю признательность Союзу машиностроителей России, Правительству Удмуртии, Руководству страны, Министерству промышленности и торговли и другим федеральным министерствам и ведомствам за всестороннюю поддержку проекта локализации платформы Largus. Вместе мы движемся только вперед!»Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил: «За 7 лет своей работы в Удмуртии я пережил разные эмоции, связанные с АВТОВАЗом и площадкой ЛАДА Ижевск. От восторга и гордости до переживаний о будущем предприятия, когда наступил трудный момент. Были справедливые эмоции сотрудников завода и жителей республики, потому как ЛАДА Ижевск - это бренд и часть Удмуртии и ее столицы. Здесь уникальная история, люди и их компетенции. Никогда не теряли надежду на возрождение автомобильного производства ветераны завода. Спасибо им за эту веру. Сегодня произошло историческое событие в жизни всей Удмуртии - ЛАДА Ижевск вновь запустил конвейер. Благодарю Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дениса Валентиновича Мантурова и Президента АВТОВАЗа Максима Юрьевича Соколова за то, что это стало возможным».